Mediterranean Stars Festival per unire

ROMA, 9 SET - Sarà Amadeus a condurre, il 4 ottobre a Fosos - Floriana Granaries a Malta, la prima edizione del Mediterranean Stars Festival. Insieme ad artisti da tutto il Mediterraneo ci saranno i protagonisti di Radio Italia Live - Il Concerto. Nel cast Alessandra Amoroso, Boomdabash, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, J-Ax, Mahmood, Max Pezzali, Raf, Umberto Tozzi e anche artisti maltesi come Ira Losco, The Travellers e il cantante algerino Khaled, uno dei massimi rappresentanti della fusione fra la tradizione mediterranea ed il pop europeo. Il concerto sarà aperto dagli artisti maltesi Nicole Frendo e Red Electrik. Il Festival (prodotto dalla Mediterranean Tourism Foundation in collaborazione con Malta Tourism Authority, Air Malta e il ministero del Turismo di Malta) vuole contribuire a far rinascere l'identità del Mediterraneo creando occasioni di collaborazione e interazione tra i diversi Paesi che vi si affacciano attraverso turismo ed eventi culturali.