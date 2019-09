E poi c'è Katherine, donne in commedia

ROMA, 9 SET - Una luminosa Emma Thompson in stato di grazia in una commedia tutta al femminile: la grande attrice inglese è la protagonista di "E poi c'è Katherine", film di Nisha Ganatra che arriva in sala il 12 settembre con Adler Entertainment. La storia ruota attorno a Katherine Newberry, star dispotica e brillante di un "late show" televisivo trentennale: l'artista, a cui Emma Thompson dà il volto, è una leggenda, considerata una pioniera in quanto unica donna ad avere un suo programma di lunga durata. Ma a causa di un inarrestabile calo degli ascolti, Katherine rischia di perdere tutto e di essere sostituita: accentratrice, egoista e allergica alle donne, per cambiare le sorti del suo show dovrà fare scelte rivoluzionarie, accettando di cambiare non solo il suo modo di lavorare ma anche se stessa. A darle una mano sarà Molly (Mindy Kaling), giovane di colore dapprima impiegata in un'industria chimica e ora assunta da Katherine solo per ristabilire la parità di genere in un gruppo di soli autori uomini.