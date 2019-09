Re Leone primo incasso dell'anno Italia

ROMA, 9 SET - Continua inarrestabile la marcia del Re Leone, il nuovo lungometraggio Disney diretto da Jon Favreau. Se nel mondo è arrivato a sfiorare 1,6 miliardi di dollari, nel nostro Paese il film ha battuto una serie di record: è il primo incasso dell'anno e il primo incasso di sempre nella storia di Disney Italia (ha superato Avengers: Endgame e Alice in Wonderland). Nei cinema italiani dal 21 agosto, Il Re Leone ha totalizzato ad oggi 32.921.666 euro superando, anche come numero di presenze in sala, il successo mondiale di Marvel Studios Avengers: Endgame. A pochi giorni dall'uscita nelle sale italiane, Il Re Leone vantava già una serie di record sul territorio: miglior opening di tutti i tempi per un lungometraggio Disney (a esclusione dei film Marvel Studios), secondo miglior opening fra tutti i film distribuiti da Disney Italia, dopo Avengers: Endgame, miglior opening di agosto di tutti i tempi.