Venezia, i film che vedremo

VENEZIA, 8 SET - Il Leone d'oro di Venezia 76, Joker con un fantastico Joaquin Phoenix, arriva in sala il 3/10 con Warner, stessa data del film di apertura La verité di Kore-Eda Hirokazu con Catherine Deneuve e Juliette Binoche (Bim). Il documentario Roger Waters Us + Them esce con Nexo Digital dal dal 7 al 9/10. Ad ottobre escono: Il varco di Federico Ferrone, Michele Manzolini (Istituto Luce Cinecittà), Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores (24/10 - 01 Distribution), e poi J'Accuse (L'ufficiale e la spia) di Roman Polanski (21/11 - 01 Distribution), Gloria Mundi di Robert Guediguian con la Coppa Volpi femminile Ariane Ascaride (autunno - Parthenos). A settembre arrivano invece il premio speciale della giuria, il documentario La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (12/9 - Istituto Luce Cinecittà), Chiara Ferragni: Unposted (17/9 - 01 Distribution), Ad Astra di James Gray con Brad Pitt astronauta (26/9 - 20th Century Fox), Vivere di Francesca Archibugi (26/9 - 01 Distribution).