Panella, darò più spazio alle storie

ROMA, 8 SET - I fatti, i dubbi, i protagonisti, i colpi di scena della politica, ma soprattutto "il racconto sociale, le storie di chi vive sulla propria pelle le scelte della classe dirigente": Tiziana Panella torna al timone di Tagadà, dal 9/9 su La7 con una quinta edizione rinnovata e più lunga, dalle 14.20 alle 17. "Il rafforzamento del programma è una promozione che viviamo con grande soddisfazione", sottolinea la giornalista. "Oltre due ore e mezza di trasmissione quotidiana sono una sfida. A guidarci sarà ancora il sottotitolo del programma, 'Tutto quanto fa politica': spazio quindi all'attualità, in una stagione caldissima che ci vedrà esordire con la fiducia al nuovo governo, al talk con gli ospiti in studio, ma anche alle storie quotidiane delle persone che spesso hanno vicende incredibili da raccontare". L'idea di fondo, si appassiona Panella, "è uscire dalla logica del racconto politico strillato, che sta dietro all'ultimo tweet, per parlare con la gente, raccontare l'Italia che fa, spesso nell'anonimato".