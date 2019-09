Vedova Saramago, esce Diario del Nobel

MANTOVA, 8 SET - Trovato per caso dalla vedova dello scrittore in uno dei computer di casa, 'Diario dell'anno del Nobel' di Josè Saramago, il sesto e ultimo quaderno di Lanzarote, pubblicato da Feltrinelli nella traduzione di Rita Desti, è un libro che "si concentra di più sul pensiero, sull'azione, meno sul tran tran quotidiano" rispetto agli altri quaderni. "Con questo diario è come se Saramago avesse avuto la meglio sulla morte che è una signora stupida" dice all'ANSA Pilar del Rio, la moglie dello scrittore, morto nel 2010, al Festivaletteratura di Mantova. "All'indomani della sua scomparsa è uscita una vignetta in cui si vede la morte che legge un libro di Saramago e dice 'ma che cosa ho fatto?'" ricorda Pilar del Rio, giornalista e traduttrice, che ora sta lavorando, annuncia, al progetto "'Centenario di un contemporaneo' 1922-2022" che sarà dedicato ai cento anni della nascita del Premio Nobel per la letteratura con una serie di proposte internazionali.