Foer, sul clima agiamo individualmente

MANTOVA, 7 SET - Non esiste più il problema di chi "nega i cambiamenti climatici. E' arrivato il momento di agire a livello individuale". La spinta viene da Jonathan Safran Foer, l'autore di 'Ogni cosa è illuminata' che nel suo nuovo libro 'Possiamo salvare il mondo, prima di cena' (Guanda), racconta la crisi climatica mescolando storie di famiglia, ricordi personali, dati scientifici ed episodi biblici. E termina con un messaggio per i figli "perché il clima siamo noi". Certo, ammette lo scrittore, "avremmo bisogno di un romanzo sui cambiamenti climatici, ma io non riesco a scriverlo, ci ho provato. Serve un nuovo modo per raccontare i temi ambientali, meno noioso" dice al Festivaletteratura di Mantova. E riconosce il valore delle azioni di Greta Thunberg: "Per Greta ho e non sento altro che gratitudine e rispetto e non riesco a immaginare che tipo di deformazione mentale possa avere chi attacca una ragazzina così. Ci sta dicendo che dobbiamo riconoscere le conseguenze delle nostre azioni e in questo è efficacissima".