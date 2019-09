Jagger, l'artista non tolga la maschera

VENEZIA, 7 SET - Chiusura in musica alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Prima Roger Waters dei Pink Floyd, il giorno dopo Mick Jagger nel cast di 'The Burnt Orange Heresy' film italiano (fuori concorso) di Giuseppe Capotondi. Storia di un critico d'arte d'arte (Claes Bang) al quale un potente mercante d'arte (Jagger) fa un'offerta impossibile da rifiutare. L'intrigo coinvolge un celebre pittore (Donald Sutherland) che vive isolato da anni. Il frontman 76/enne dei Rolling Stone al Lido ha parlato di ambiente, maschere, collezionismo e futuro. "Dovere dell'artista è mettere una maschera e non toglierla. Anzi deve indossare anche più maschere pur di non rivelare se stesso", ha detto. Recitare non è diverso dal salire su un palco: "Anche stare sul palco, fare una performance è come recitare. Anzi è anche peggio perché se cadi dal palco non puoi ripetere. Il mio personaggio è comunque molto affascinante in un film che è alla ricerca della verità".