Orchestra Rai al Dvorak Festival Praga

TORINO, 7 SET - L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai debutta domenica 8 settembre al Dvorak Festival di Praga, la più importante rassegna musicale internazionale della Repubblica Ceca dedicata al grande compositore boemo. Affidato alla direzione di Christoph Eschenbach, bacchetta di fama internazionale già protagonista di memorabili concerti nelle ultime stagioni dell'Orchestra Rai, e attuale direttore musicale della Konzerthausorchester Berlin, il concerto inaugurale del Festival propone pagine celebri di Dvořák nella sontuosa cornice del Rudolfinum, l'auditorium neorinascimentale sulla riva destra della Moldava, costruito in onore del principe Rodolfo d'Asburgo-Lorena. Apre la serata il Concerto per violoncello e orchestra n.2 in si minore op.104 che Antonín Dvořák scrisse durante il suo soggiorno americano, intorno al 1895. Lo esegue il giovane violoncellista austriaco di origini persiane Kian Soltani, al debutto con l'Orchestra Rai. Chiude la serata la Sinfonia n.8 in sol maggiore op.88.