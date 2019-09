Venezia, attivisti occupano red carpet

ROMA, 7 SET - Attivisti del 'Comitato No Grani Navi' stanno occupando il red carpet della Mostra internazionale d'Arte Cinematografica in corso al Lido di Venezia. Al momento, secondo gli organizzatori, i partecipanti alla protesta sarebbero circa 400. "Venite, unitevi a noi sul tappeto rosso - si legge in un post su Facebook - chiediamo che venga dichiarata l'emergenza climatica, che il mondo smetta di girare le spalle di fronte alla catastrofe climatica che incombe!". Il sit-in avviene nei pressi del Palazzo del cinema dove stasera si svolgerà la cerimonia di premiazione della 76/ma Mostra del cinema. Gli ambientalisti, di varie associazioni in difesa della Terra, hanno occupato il red carpet almeno per queste prime ore del mattino. Alle 14 è atteso al Lido, nel cast del film di chiusura, il leader dei Rolling Stones Mick Jagger.