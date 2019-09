Salvatores, un viaggio nella diversità

VENEZIA, 6 SET - "Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità" dice Gabriele Salvatore parlando di Tutto il mio folle amore, fuori concorso a Venezia 76 e in sala con 01 dal 24 ottobre. Tratto liberamente dal romanzo di Fulvio Ervas "Se ti abbraccio non aver paura" (Marcos Y Marcos), il film, sceneggiato con Umberto Contarello e Sara Mosetti, racconta di Vincent (il talentuoso esordiente Giulio Pranno), un ragazzo affetto da autismo, e del padre che non vede da 16 anni e non sa della sua condizione. Sono passati 16 anni non facili per nessuno: né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena (Valeria Golino) e per il suo compagno Mario (Diego Abatantuono), che lo ha adottato. Willi (Claudio Santamaria), che voleva fare il cantante, è il padre naturale del ragazzo e trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio e scopre che non è proprio come se lo immaginava.