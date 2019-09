Cardin, vorrei andare oltre i 100 anni

VENEZIA, 6 SET - A 97 anni "lavoro ancora tutti i giorni, è la mia ragione d'essere e di esistere. Il mio progetto è continuare a vivere, voglio passare i 100 e ricominciare". Lo dice con lo charme di un uomo che ha sempre guardato avanti e non ha mai avuto paura di rischiare, Pierre Cardin, o meglio Pietro Costante Cardin, nato a Sant'Andrea di Barbarana (Treviso) nel 1922, ma cresciuto in Francia dall'età di due anni, dopo che i genitori all'avvento del Fascismo avevano deciso di lasciare l'Italia. La leggenda della moda è arrivata al Lido per l'anteprima del documentario sulla sua vita, House of Cardin di P. David Ebersole, Todd Hughes, evento speciale delle Giornate degli Autori, in sala nel 2020 con I Wonder Pictures, in collaborazione con Sky Arte e Unipol Biografilm Collection. Un viaggio che esplora in ogni aspetto quello che molti definiscono l'Enigma Cardin, vista la riservatezza dell'uomo, e la capacità dell'artista e uomo d'affari di creare un impero innovando nello stile.