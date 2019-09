Miss Italia, parata campionesse sport

VENEZIA, 6 SET - Una parata di campionesse dello sport italiano, ma anche venti Miss di ieri e di oggi il 6 settembre per la finale del concorso Miss Italia numero 80, trasmessa da Jesolo in diretta su Rai1, e condotta da Alessandro Greco. Testimoni dell'omaggio che verrà reso agli 80 anni del Concorso saranno, tra le altre, l'ex primatista di salto in alto Sara Simeoni, la selezionatrice della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini, insieme alla giocatrice Cecilia Salvai, e ancora, Margherita Granbassi, Novella Calligaris, e Isolde Kostner. Sul grande palcoscenico del PalaInvent di Jesolo saliranno poi venti Miss Italia che raccontano la nostra storia di ieri e di oggi. Insieme formeranno la giuria che eleggerà tra le 80 finaliste "La Miss delle Miss". La loro scelta non influirà però sull'elezione di Miss Italia 2019.