Consolidata area facciata Duomo Orvieto

ORVIETO (TERNI), 6 SET - Una porzione di rivestimento più debole è stata individuata nelle vicinanze del punto in cui, alcune settimane fa, si era verificato il distacco di un frammento di un cornicione della facciata del duomo di Orvieto. E' stata subito consolidata da un restauratore presente sul posto. L'operazione si è svolta nell'ambito dell'intervento dei vigili del fuoco, presenti anche con una squadra del nucleo Saf e personale di Orvieto e di Terni, nonché della Sovrintendenza e dell'Opera del Duomo. Conclusa la manutenzione straordinaria, per la quale è stata utilizzata oggi una speciale piattaforma, quella ordinaria proseguirà nelle prossime settimane. Il 16 settembre si svolgerà in merito una riunione del gruppo tecnico istituito dal presidente dell'Opera del Duomo, Gianfelice Bellesini. (ANSA).