Dirotta su Cuba, uscito nuovo singolo

ROMA, 6 SET - È uscito "Nothing is impossible", il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba. Dopo "Good Things", uscito il 18 gennaio scorso, continua la produzione di brani in lingua inglese della band fiorentina: il nuovo brano apre una nuova strada ai Dirotta Su Cuba, che continuano a fondere le sonorità funky che da sempre li contraddistinguono, gli arrangiamenti complessi e ricchi tipici dei loro live alle nuove tendenze black delle produzioni d'oltreoceano. "Abbiamo guardato con interesse al produttore Pharrell - commentano i Dirotta Su Cuba -: abbiamo preso spunto dal suo modo di scrivere e arrangiare, l'abbiamo unito al nostro background e siamo riusciti a dare vita a un brano con un groove e un ritornello ipnotico, che scuote corpi e coscienze. Senza dimenticare James Brown, che è l'unico e irraggiungibile 'godfather of soul'. Il brano affronta vari temi sociali, politici ed ecologici: l'ispirazione per il brano ci è venuta parafrasando il famoso aforisma di Muhammed Alì che si conclude con 'Impossible is nothing'".