Petruzzelli, Lezioni storia sulle donne

BARI, 6 SET - Cinque figure femminili dal medioevo a oggi, per indagare l'evoluzione del rapporto uomo-donna, da Matilde che appoggiando papa Gregorio VII piegò l'imperatore Enrico IV, costringendolo ad 'andare a Canossa', fino a Margherita Sarfatti, giornalista e scrittrice vicina a Mussolini: ne parleranno donne e uomini capaci di renderne il ruolo nella storia, come l'attrice Lella Costa, in apertura il 20 ottobre accanto alla docente di storia Giuseppina Muzzarelli per illustrare la figura di Matilde di Canossa. E' la quarta edizione delle 'Lezioni di Storia', rassegna curata fino al 22 dicembre dall'editore Laterza al Teatro Petruzzelli di Bari, quest'anno dedicata a 'L'Italia delle donne'. Previste lezioni anche su Chiara d'Assisi con Chiara Mercuri (27 ottobre), Giulia Gonzaga con Antonio Forcellino (17 novembre), Cristina Di Belgiojoso con Alberto Mario Banti (24 novembre). Sarfatti poi è con Emilio Gentile (8 dicembre), per chiudere con un'indagine storica sul movimento femminista, affidata a Simona Colarizi.