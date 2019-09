Gianni Morandi in giallo-rosso su Fb

BOLOGNA, 5 SET - Maglietta gialla, pantaloncini rossi. E' il look di Gianni Morandi per la foto che accompagna su Facebook un suo post 'politico', ma leggero, come nello stile del cantante, sul nuovo esecutivo. "5 settembre. Giallo e rosso. Riuscirà questo governo a fare qualcosa di buono per gli italiani? Aspettiamo con fiducia ma con altrettanta preoccupazione", scrive Morandi, raccogliendo in poche ore oltre 2.500 commenti. Le reazioni sono di ogni tipo: "Ma non eri del Bologna?", si domanda qualcuno. Mentre altri citano le sue canzoni per dire la propria: "Il colore è bellissimo peccato sono andati a 100 alľ'ora per occupare le poltrone". Oppure: "E se questo fosse quell'uno su mille?". Ma c'è anche chi usa toni meno gentili: "Gianni sono stata tua fan fin da fatti mandare dalla mamma ma oggi io da nonna ti mando a f...".