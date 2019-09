Il docu di Ramsay Cocaina al ristorante

ROMA, 5 SET - Gordon Ramsay, uno fra i più celebri personaggi del panorama gastronomico mondiale, per la prima volta in un documentario unico nel suo genere, esplora e racconta l'uso di droghe, in particolare della cocaina, nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità. "Gordon Ramsay cocaina al ristorante" va in onda in prima tv il 5 settembre alle 23:30 sul Nove. Il tema è molto caro allo chef, che nel 2003 ha perso uno dei suoi migliori collaboratori, David Dempsey, proprio per un'overdose di cocaina, e che da anni si ritrova ad affrontare i problemi di tossicodipendenza del fratello Ronald. Da qui, l'idea di girare un'attenta indagine in tutti i suoi ristoranti sparsi per il mondo: una ricerca senza sosta di eventuali tracce di cocaina nei bagni, uno studio che ha portato a risultati allarmanti. Ramsay, oltre a raccontare gli episodi che lo hanno segnato al punto da spingerlo ad approfondire l'argomento, decide di andare direttamente all'origine della droga, in Colombia.