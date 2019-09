Pnlegge:Pavan,in festa per 20/a edizione

PORDENONE, 5 SET - "Siamo alla vigilia della ventesima edizione di Pordenonelegge che sarà una festa per l'intera provincia: è un risultato importante per la Fondazione, ma per tutto il pordenonese e per la città capoluogo": lo ha affermato il presidente della Fondazione Pordenonelegge, Giovanni Pavan, a due settimane esatte dall'avvio della manifestazione. "Se il festival ha raggiunto i vent'anni e tutti i successi che ha conseguito è merito certamente della Fondazione e di chi, all'inizio, ha voluto questa manifestazione, come la Camera di commercio e le istituzioni di Pordenone, ma anche della grande partecipazione popolare, in cui tutti i cittadini di Pordenone si sono sentiti parte dell'evento - ha aggiunto -. Questo ci ha consentito di aggregare intorno alla manifestazione tutto quanto il pordenonese". Con questa manifestazione, ha poi concluso Pavan, si è riusciti a coniugare cultura e economia, con "ricadute positive e importanti per il territorio". (ANSA).