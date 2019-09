Miss Italia, sul palco con 250 donne

VENEZIA, 4 SET - "Gli esami non finiscono mai! Anche per me, dopo tanti anni di duro impegno, è tempo di nuove sfide. Per questo ritorno su un palco così importante. Ho chiamato a raccolta il mondo delle donne. Saranno 250 le figure femminili che, sulla scena e dietro le quinte contribuiranno, ognuna con la propria professionalità, alla celebrazione di Miss Italia". Lo afferma Patrizia Mirigliani, in vista della serata finale di Miss Italia condotta da Alessandro Greco, in onda venerdì in prima serata su Rai 1. Alla serata, oltre alle 80 finaliste saranno presenti 20 ex Miss, oltre 100 tra truccatrici, parrucchiere, costumiste, musiciste, giurate, sportive e ospiti. "Spazio anche - precisa la patron - alle donne simbolo dell'impegno, del sacrificio, del coraggio, della resilienza e della lotta ai femminicidi, con le testimonianze di Chiara Bordi, Paola Torrente, Vera Squatrito, Chiara Montanari e Alessandra Benini. È una grande occasione per sottolineare che il Concorso riconosce e valorizza il ruolo delle donne.