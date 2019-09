MiTo apre con un viaggio fantastico

MILANO, 4 SET - E' un viaggio fantastico nella musica quello con cui ha preso l'avvio alla Scala il festival MiTo, che unisce nel segno della musica Milano e Torino. Un'alleanza giallo-rossa (i due Comuni sono amministrati uno dal centrosinistra e l'altro dai 5Stelle) diventata di attualità a livello nazionale con la formazione del governo Conte bis. Questa edizione del festival che ha come filo conduttore le Geografie è 'decollata' con un concerto dedicato ai Mondi. Star la pianista svizzero argentina Martha Argerich che ha reso indimenticabile il secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ad accompagnarla la Israel Philharmonic (in uno degli ultimi appuntamenti in cui l'orchestra viene diretta dall'indiano Zubin Mehta) che ha concluso il concerto con la Symphonie Fantastique di Berlioz e poi con la Trisch Trasch Polka di Strauss come bis. E proprio a Mehta vivacissimo nonostante l'età (83 anni) e il bastone il pubblico ha tributato gli applausi più calorosi.