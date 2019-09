Torna 'Il senso del ridicolo' a Livorno

LIVORNO, 3 SET - E' Silvio Orlando l'ospite d'onore de 'Il Senso del Ridicolo', festival dedicato all'umorismo, alla comicità e alla satira in programma dal 27 al 29 settembre a Livorno. Giunto alla sua quarta edizione il festival, diretto da Stefano Bartezzaghi, è gestito e organizzato da Fondazione Livorno - Arte e Cultura. In tre giorni di eventi, attori, autori, filosofi, scrittori, giornalisti, radio-star, letterati e, naturalmente, comici si interrogheranno sul significato del riso e sulla straordinaria funzione illuminante dell'umorismo, della comicità e della satira. A inaugurare l'edizione di quest'anno sono "le vicissitudini tragicomiche del desiderio" lectio magistralis di Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti italiani. Sempre nella serata inaugurale vanno in scena le letture ironiche di Anna Bonaiuto su alcune pagine dedicate a figure femminili, in particolare a mogli irragionevoli e scorbutiche. Il giorno successivo Silvio Orlando si racconterà dal palco del Teatro Goldoni.