Speciale Costanzo show 'Allegria'

ROMA, 3 SET - A dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno, giovedì 5 settembre in prime time su Canale 5 va in onda 'Maurizio Costanzo show - Speciale Allegria': una serata celebrativa voluta da Costanzo che conduce eccezionalmente con Gerry Scotti, artista che Mike designò come suo erede tv. Gerry sarà la 'voce' di Mike e leggerà alcuni aneddoti della sua vita che aveva scritto prima di morire. Sul palco i personaggi che hanno interagito con il 're del quiz' nell'arco di tutta la sua carriera: il 'rivale' storico Pippo Baudo; molte vallette (dalla prima 'parlante' Sabina Ciuffini alla ribelle Antonella Elia e a Paola Barale), il suo più grande imitatore, Massimo Lopez e la preparatissima concorrente/campionessa di Rischiatutto Giuliana Longari. In rappresentanza dei suoi tanti Festival di Sanremo (11 conduzioni) partecipano: Gigliola Cinquetti che proprio in un festival condotto da Mike, nel 1964, vinse con Non ho l'età, Valeria Marini e Piero Chiambretti che affiancarono Bongiorno sul palco dell'Ariston nel 1997.