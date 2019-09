Temptation Island Vip, conduce Marcuzzi

ROMA, 3 SET - Alessia Marcuzzi sbarca al comando di Temptation Island Vip, seconda edizione del docu-reality che mette alla prova le relazioni di coppia. Dopo l'ottimo risultato di ascolti dell'edizione Nip, dal 9/9 in prima serata su Canale 5 sono sei le coppie in gara che si metteranno alla prova. Il programma è prodotto da Fascino per Mediaset. Per trovare risposte e per comprendere la reale profondità dei propri sentimenti, le coppie partono per un resort, il Relais Is Morus, affacciato sul mare cristallino della Sardegna. Partecipano: l'attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l'ex tronista Serena Enardu, l'attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de "L'Eredità" Chiara Esposito, il re del web (che vanta milioni di visualizzazioni) Damiano Coccia detto "Er Faina" con la fidanzata Sharon Macrì, la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.