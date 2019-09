Al Lido un docu su Riz Ortolani

VENEZIA, 3 SET - Nell'ambito dei Soundtrack Star Award, premio collaterale della Mostra di Venezia destinato alle colonne sonore, sarà presentato il 4/9 in anteprima il trailer del docufilm "Riz Ortolani. Armonie e Dissonanze" prodotto da Fenix Entertainment. "È tutta la vita che voglio realizzare un documentario sulla vita di mio padre. Ho il desiderio di rendere omaggio all'artista che fu, ma vorrei anche che il pubblico conoscesse altro. Mio padre - dice la figlia del compositore, Rizia Ortolani, ideatrice e co-sceneggiatrice del docufilm insieme al regista Marco Dentici - non era solamente la sua carriera artistica, in casa raccontava aneddoti incredibili, vorrei rendere di lui un'immagine reale complessa e totale, anche attraverso le testimonianze degli amici che vissero con lui tante di quelle esperienze che raccontava". Noto in tutto il mondo, Ortolani è stato il primo compositore italiano ad essere candidato agli Oscar nella sezione Miglior Canzone, per il brano More, colonna sonora del film Mondo cane.