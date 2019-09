Mastronardi ambasciatrice Unicef

VENEZIA, 3 SET - La madrina di Venezia 76, Alessandra Mastronardi, è la nuova Goodwill Ambassador Unicef Italia. Sarà nominata il 5 settembre all'Italian Pavillion al Lido dal presidente Unicef Italia Francesco Samengo, in un evento moderato dal portavoce Andrea Iacomini. Quest'anno l'organizzazione è presente alla 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con tre momenti legati alla celebrazione dei 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a sottolineare il legame ideale tra il mondo del cinema e l'infanzia. "Il cinema ci ha sempre proiettato in mondi e universi culturali diversi, in storie a volte a noi molto vicine. Il cinema ha la capacità di sollecitare riflessioni più profonde quando racconta l'umanità, immaginando il futuro, riscoprendo il passato, analizzando il presente, tra luci e ombre, tragedie e speranze", ha dichiarato Samengo. Il 6 settembre verranno consegnati il 31/o Leoncino d'Oro Agiscuola e la 40/a "Segnalazione Cinema for UNICEF" 2019.