150 AIE, celebrazioni con Mattarella

ROMA, 3 SET - L'Associazione Italiana Editori celebra i suoi 150 anni, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'11 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alle 11.00. "Un grande appuntamento per segnare i 150 anni in cui la storia del libro e la storia d'Italia sono state la stessa cosa": è questo il senso della giornata di celebrazione nelle parole del presidente dell'AIE Ricardo Franco Levi. L'evento riunirà non solo gli editori, ma il mondo dei contenuti, della stampa, dell'industria, della cultura, della politica, della società per raccontare come l'Italia sia cresciuta insieme ai libri. E come i libri abbiano contribuito a far crescere l'Italia. La celebrazione, a inviti e con il patrocinio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si aprirà con il video, a cura di Rai Cultura, "150 anni di libri. 150 anni di storia d'Italia".