Chalamet, re giovane e fragile

VENEZIA, 2 SET - "Volevo solo raccontare la vita del buon principe Hal. Un giovane pieno di fragilità che lotta con il peso della sua discendenza. Enrico V non è un gladiatore, lui stesso non crede nella battaglia, nella guerra. E' stato bello però interpretare un uomo, in un'epoca di mascolinità tossica che non sia la caricatura di questo genere". A parlare così al Lido è Timothée Chalamet, l'attore di 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, che interpreta un fragile ed amletico Enrico V in 'The King' diretto da David Michôd, un prodotto Netflix, prima in sala in una data da stabilirsi e poi dal 1 novembre sulla piattaforma streaming. Il film, Fuori concorso alla Mostra di Venezia, racconta appunto del riluttante erede al trono inglese che da sempre rifiuta la vita di corte e vive tra il popolo. Ma, dopo la morte del tirannico padre, dopo molte vicissitudini, Hal viene nominato Re Enrico V. ed è costretto ad accettare la vita dalla quale era fuggito.