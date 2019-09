Joe Bastianich, il primo album è Aka Joe

ROMA, 2 SET - Esce il 20 settembre "Aka Joe", primo album di Joe Bastianich, registrato a Los Angeles, che propone un sound organico e dinamico tra rock blues, americana, momenti funky, melodie. Ad anticiparlo, il singolo "Joe Played Guitar", previsto per il 6 settembre, supportato da un videoclip. Sedotto da Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones, Bastianich ha sempre considerato la musica il grande amore della sua vita, la strada che lo ha portato verso l'America, lo strumento, come figlio di immigrati italiani, per poter essere accettato. "La musica per me - spiega - rappresenta l'espressione più pura, l'emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l'essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. E' la mia rivelazione più personale e inedita". L'originale cover dell'album è stata realizzata da Tvboy (Salvatore Benintende), noto artista di strada esponente del movimento NeoPop.