Mike Bongiorno, 10 anni fa la morte

ROMA, 2 SET - Indimenticabile il suo "Allegria!". E' stato conduttore, autore, partigiano, intrattenitore, scrittore, scalatore. Ha fatto la storia della tv italiana, prima sulla Rai (25 anni) poi su Mediaset, che ha contribuito a inventare e rivoluzionare. L'8 settembre di 10 anni fa moriva a 85 anni Mike Bongiorno, stroncato da un infarto in una suite di un hotel di Montecarlo, dove si trovava per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. Il re del tele-quiz, nato a New York il 26 maggio del 1924 (mamma torinese papà italoamericano), che ha tenuto a battesimo la tv italiana, è stato premiato venti volte con il Telegatto, ha presentato undici festival di Sanremo, a partire dal '63 e fino al '97. Mike c'era da sempre. Prima, importando dagli Usa il quiz televisivo. Poi, dando vita a format innovativi. Si preparava a un nuovo debutto: quello su Sky, dove era approdato dopo la scadenza del contratto con Mediaset. Mediaset e Rai renderanno omaggio a Mike nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 con serate dedicate.