Nadia Terranova vince il premio Alassio

ROMA, 2 SET - Nadia Terranova con 'Addio fantasmi' (Einaudi) è la vincitrice del premio Alassio Centolibri "Un Autore per l'Europa" che quest'anno compie 25 anni e li festeggia anche con la nascita del Festival della Cultura, dal 4 al 7 settembre. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 settembre ad Alassio e sarà presentata da Gerry Scotti. Dopo la selezione della giuria tecnica, la scelta del vincitore viene fatta da una giuria di italianisti europei che rappresenta un unicum nel panorama italiano dei premi letterari. Ambedue le giurie sono state presiedute dallo scrittore Ernesto Ferrero, a lungo direttore del Salone del libro di Torino. La Terranvova, classe 1978, che con 'Addio fantasmi' era nella cinquina del Premio Strega 2019, "in questo romanzo emozionante e profondo torna nella sua città natale e nella casa messinese della sua infanzia alla ricerca di tracce della figura paterna che si è come volatilizzata, rendendosi assente al mondo ma non nella memoria della protagonista" spiega la nota del premio.