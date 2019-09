City on a hill, nuova serie Sky

ROMA, 2 SET - Ispirato a una storia vera e da un'idea del premio Oscar© Ben Affleck, anche produttore esecutivo al fianco dell'amico Matt Damon, arriva City on a Hill, la nuova serie Showtime in onda dal 3 settembre ogni martedì su Sky Atlantic alle 21.15. Protagonisti Kevin Bacon e Aldis Hodge. Corruzione, razzismo, traffico di droga, prostituzione: a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 Boston fu afflitta da questi e altri problemi. In City on a Hill, che racconta - con toni da drama, thriller e noir insieme - proprio la città di quegli anni, Boston viene ritratta in preda alla devastante ondata di violenza e criminalità che la mise in ginocchio e che una classe politica corrotta quanto magistratura e polizia non riusciva a debellare. La storia è un resoconto, pur romanzato, della sconcertante situazione che precedette il famoso e realmente accaduto Boston Miracle, che rappresentò un epocale cambiamento di rotta e una vera e propria rinascita per la capitale del Massachusetts.