Firenze ricorda addio Caterina de'Medici

FIRENZE, 1 SET - Una 'danza cosmica' e un concerto oggi, a Palazzo Medici Riccardi, celebreranno il saluto alla città di Firenze di Caterina de' Medici. Uno spettacolo di living history, precisa una nota, evocherà l'addio a Firenze che nel settembre del 1533 la giovane organizzò nel palazzo di famiglia in compagnia delle gentildonne fiorentine. Oggi, prima domenica del mese in cui è prevista anche la gratuità di accesso a Palazzo Medici Riccardi e a tutti i Musei civici fiorentini per i residenti della Città metropolitana, è una giornata importante nell'ambito delle iniziative organizzate per il cinquecentenario della nascita di Cosimo e Caterina de' Medici (1519-2019) a cura del Comune di Firenze - Ufficio Unesco, della Città Metropolitana di Firenze e di Mus.E. Nella stessa data del 1533, infatti, la quattordicenne Caterina organizzava il suo saluto alla città di Firenze, lasciandola definitivamente qualche ora dopo per avviare il suo lungo viaggio verso Marsiglia.