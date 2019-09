Jude Law, io Papa in slip bianchi

VENEZIA, 1 SET - Jude Law, il papa di Paolo Sorrentino nudo o succinto in slip bianco non è solo una delle scene più attese di The new Pope. "Il nudo è molto ben distribuito in tutta la serie. E anzi c'è rispettata la par condicio: si vedono uomini, donne e pure animali", ha scherzato il regista presentando in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia due episodi delle 9 puntate. "In una puntata avrò un fazzolettino al posto dello slip, il più piccolo mai indossato " ha aggiunto Jude law proseguendo sul tema. La serie originale SKY-HBO-CANAL +, è creata e diretta da Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è ambientata in Vaticano. La trama è top secret ma ormai è noto che accanto a Jude Law un altro papa viene eletto, John Malkovich.