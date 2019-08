Tirabassi premiato per la prima regia

ROMA, 31 AGO - Una lunga carriera da attore del cinema, dov'è stato diretto da grandi registi come Francesca Archibugi (Verso sera) Carlo Mazzacurati (Un'altra vita), Marco Risi (Il branco), Ettore Scola (La cena), Renato De Maria (Paz!). E una presenza fissa in tv, che gli ha dato la popolarità con la longeva serie (11 stagioni) Distretto di Polizia, in cui ha vestito i panni prima dell'ispettore capo Roberto Ardenzi (stagione 1-2) poi del vicecommissario (stagione 3-5) ed infine del Commissario del X Tuscolano (stagione 6). All'attore che ha nel 2004 ha interpretato anche il ruolo di Paolo Borsellino nell'omonimo film per la Tv in due puntate in onda su Canale5, viene invece assegnato un riconoscimento per la sua prima regia: il "Premio Speciale alla migliore Opera Prima", per "Il grande salto", dal regista Paolo Genovese, direttore artistico nella serata conclusiva sabato 31 agosto, della prima edizione di Mare di Circe Film Festival, in programma per tre giorni nella piazza del Municipio dell'omonima località marina.