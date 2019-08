Archibugi, Vivere come amarsi da confusi

VENEZIA, 31 AGO - Ordinarie scene di vita in villetta a schiera di una famiglia sul punto di implodere, fra mancanza di soldi, tradimenti, troppi sacrifici, malattia e l'arrivo di una ragazza alla pari dall'Irlanda che rischia di sconvolgere un faticoso gioco di equilibri di coppia. Sono tra i tasselli che compongono Vivere di Francesca Archibugi, scritto dalla regista con Francesco Piccolo e Paolo Virzi, per un cast che comprende Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Roisin O' Donovan, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Valentina Cervi e Enrico Montesano. Il film presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriverà in sala in 300 copie il 26 settembre, distribuito da 01. "Mary Ann è quasi un archetipo, il diverso che fa girare la storia al contrario" spiega Francesca Archibugi, che nonostante torni a parlare in qualche modo di incontro/ scontro fra classi e posizioni etiche diverse, spiega: "nei miei film i personaggi li considero pezzi unici, non vanno letti in chiave sociologica".