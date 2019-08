Sanremo: Bellucci, non so se sono brava

VENEZIA, 31 AGO - La possibilità di andare al prossimo Festival di Sanremo? "Non so se sono brava come presentatrice'', dice Monica Bellucci replicando a Venezia - ospite della Mostra del Cinema - ai giornalisti che le chiedono se è intenzionata a rispondere all'appello lanciato da Amadeus che la vorrebbe sul palco dell'Ariston.