Moviement, migliore estate ultimi 8 anni

VENEZIA, 31 AUG - Quella 2019 è la migliore 'estate' (dal 1 maggio al 29 agosto) in quanto a incassi cinematografici degli ultimi 8 anni: è il risultato che emerge dai dati, presentati oggi al Lido di Venezia, di Moviement - Al cinema tutto l'anno, l'iniziativa promossa da tutti gli esponenti delle categorie e principali istituzioni del cinema, dall'Anica al dipartimento cinema del Mibac, per allungare la stagione nelle sale. Stando ai numeri, con circa 138 milioni di incassi si è superato di gran lunga l'obiettivo di 100 milioni. Stando ai numeri, con circa 138 milioni di incassi si è superato di gran lunga l'obiettivo di 100 milioni, annunciato come previsione in primavera. Rispetto al periodo estivo (maggio-agosto) negli ultimi due anni si è registrato un incremento di oltre il 40%. E guardando i dati dal primo gennaio a fine agosto: se nel 2017 si è incassato 357.527 milioni e 333. 587 nel 2018, grazie alla buona estate del 2019 si è arrivati a ben 375 milioni recuperando così circa il 20% degli incassi sull'anno.