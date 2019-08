Mahmood, Barrio, nuovo singolo in radio

ROMA, 30 AGO - S'intitola Barrio, una parola della lingua spagnola che indica un quartiere popolare, il nuovo singolo di Mahmood che da oggi 30 agosto è ascoltabile in radio e su tutte le piattaforme. Dopo il travolgente successo mondiale della hit, Soldi, inoltre, il vincitore di Sanremo comincerà a ottobre il suo tour europeo, raddoppiando la data live a Londra. Mahmood torna con il nuovo singolo inedito che conferma il suo talento di cantante e autore: Barrio, inteso come periferia vitale, fulcro del melting pot e della contaminazione tra culture, che fa da cornice alla storia d'amore raccontata nel brano composto da Mahmood, Davide Petrella, Charlie Charles e Dardust. "Sono emozionato - rivela Mahmood - per questa nuova partenza. E' una delle tante cose che solo un anno fa potevo solo immaginare potessero succedermi. Tempo fa ho scritto che quello che ho fatto fino ad oggi lo rifarei milioni di volte, ed è proprio così, sono stati mesi intensi da cui ho imparato molto".