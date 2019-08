Sacchi, Pereira qui dopo 1/a Scala

FIRENZE, 30 AGO - "I tempi e i modi di uscita dalla Fondazione Teatro della Scala da parte del sovrintendente Alexander Pereira" e di entrata "alla Fondazione del Maggio Fiorentino saranno definiti dai due sindaci" Giuseppe Sala e Dario Nardella, "credo che l'incarico di Pereira a Milano dovrà per forza concludersi con l'apertura della Scala e dunque con la tradizionale prima di Sant'Ambrogio". Lo ha detto all'ANSA l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, soffermandosi sulla tempistica di arrivo a Firenze di Pereira. "Lasciamo che - ha spiegato - il sindaco Nardella insedi il Consiglio di indirizzo il 6 settembre e che i due presidenti delle Fondazioni (Sala e Nardella, ndr) si parlino e concordino la linea per le tempistiche relative all'ingresso a Firenze di Pereira. Dopo la prima della Scala, che sarà un momento di attenzione internazionale, ci sarà la possibilità" di decidere "il giorno esatto in cui prenderà servizio". "La proposta di contratto - ha concluso - è cinque anni.