Principe Edward di Kent visita Uffizi

FIRENZE, 30 AGO - Visita 'reale' alla Galleria degli Uffizi di Firenze: a concedersi un tour completo tra i capolavori del museo oggi è stato "Sua Altezza Edward, Duca di Kent e Principe del Regno Unito" come scrive un comunicato della Galleria che ne dà informazione. La visita è durata circa tre ore ed è stata condotta dal direttore Eike Schmidt. Il giro è partito dal Laocoonte di Baccio Bandinelli ed è proseguito nelle sale della Niobe con le sculture neoclassiche e in quelle di Leonardo, Michelangelo e Botticelli, quindi nei nuovi spazi dedicati alla pittura del '500 fiorentina e veneziana (con le maestose Madonna del Popolo di Federico Barocci e Venere di Urbino di Tiziano). La visita si è conclusa nelle sale di Caravaggio e dei 'caravaggeschi' dove è accolta la celeberrima Medusa. Particolare attenzione, nel corso della visita, è stata dedicata dal Principe Edward ai ritratti dei Medici realizzati dal Bronzino, in particolare Eleonora da Toledo.