Mostre: a Venezia il Tintoretto di Bowie

VENEZIA, 30 AGO - Due capolavori di Tintoretto e Tiziano, uno dei quali appartenuto a David Bowie ed ora entrambi di una collezione privata, saranno in mostra per la prima volta a Palazzo Ducale di Venezia dal 5 settembre prossimo al primo marzo 2020 nella mostra "Da Tiziano a Rubens". Il primo dipinto "L'angelo annuncia il martirio a Santa Caterina di Alessandria" e conosciuto come il Tintoretto di David Bowie, era stato commissionato all'artista dalla Scuola di Santa Caterina e realizzato negli anni sessanta del Cinquecento. L'opera era entrato nella collezione di Bowie, appassionato d'arte e grande estimatore di Tintoretto, intorno agli anni Ottanta. Acquistato nel 2016 da un collezionista privato, il dipinto torna nella "sua" città, dopo essere stato sottoposto a indagini accurate che hanno rivelato il disegno integrale sottostante. Con lui un altro capolavoro di Tiziano: "Il ritratto della sua amante con la figlia".