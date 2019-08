Post Malone, in radio singolo Circles

ROMA, 30 AGO - E' in rotazione in radio e in digitale a partire dal 30 agosto il nuovo singolo di Post malone, Circles. L'album Hollywood'd bleeding dell'artista hip hop di Dallas, multi platino e nominato ai Grammy Awards uscirà invece il 6 settembre, anche se è disponibile subito in preorder. Per il nuovo singolo, Post ha lavorato con due dei suoi più frequenti collaboratori, Frank Dukes e Louis Bell. Con il primo è stato prodotto il singolo certificato disco di diamante dalla Riaa, Congratulations feat. Quavo e il singolo multi platino Déjà vu feat. Justin Bieber. L'unione di Post e Bell, invece, ha permesso la pubblicazione di una serie di successi multiplatino tra cui Rockstar feat. 21 Savage, Better Now, Psycho feat. Ty Dolla $ign e più recentemente Goodbyes feat. Young Thug. Circles anticipa la pubblicazione del terzo album in studio di Post Malone, Hollywood's Bleedin. Da oggi è disponibile il preorder dell'album, che darà diritto al download di "Circles" e del singolo disco di platino Goodbyes feat. Young Thug.