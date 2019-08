Iacona, l'inverno demografico Italiano

ROMA, 30 AGO - Il programma entrerà nel vivo delle questioni al centro del dibattito pubblico: le aspettative rivolte alle iniziative del nuovo esecutivo, la disuguaglianza e le tensioni sociali, l'emergenza del cambiamento climatico e quella della Sanità pubblica, il crollo demografico del nostro Paese, le politiche migratorie, ma anche un tema fondamentale come quello delle donne. PresaDiretta torna con Riccardo Iacona su Rai 3 a partire da lunedì 2 settembre, alle 21.45, con 7 appuntamenti in prima serata. Il programma si allunga fino a mezzanotte a coprire anche la seconda serata. Uno Studio rinnovato per accogliere storie e testimonianze dal vivo. Uno spazio nuovo: "Futuro Presente", una seconda pagina in ogni puntata, con inchieste dedicate al mondo che verrà. E poi le grandi inchieste della squadra di Riccardo Iacona. Nella prima puntata un tema di cui non si parla abbastanza: L'inverno demografico italiano. A causare il declino sono la diminuzione delle nascite e l'aumento dei giovani che lasciano il Paese.