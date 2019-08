A Ravenna mostra 'Sfogliando la Luna'

RAVENNA, 29 AGO - Apre sabato 7 settembre (ore 17) nel Corridoio Grande della biblioteca Classense di Ravenna la mostra 'Sfogliando la Luna. Un viaggio nelle collezioni classensi a cinquant'anni dal "grande balzo per l'umanità'. La mostra, che rimarrà aperta fino al 9 novembre, è organizzata dalla biblioteca Classense e dal Planetario di Ravenna-Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, per celebrare il 50/o anniversario del viaggio sulla Luna (20 luglio 1969). Nelle cinque sezioni della mostra saranno esposti documenti originali, antichi e moderni, scelti dal patrimonio classense, con un'attenzione particolare alla letteratura di genere e ai fumetti. La cronaca del 1969 sarà ricostruita partendo dalla stampa periodica, delineando poi il sogno millenario del viaggio da Cicerone a Jules Verne, passando per Fontenelle, Luciano di Samosata e Ariosto. Gli apporti della scienza vedranno esposte edizioni antiche, tra gli altri, di Aristotele, Tolomeo, Copernico, Keplero e Galileo,