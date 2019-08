A Bologna 'Peraspera' festival

BOLOGNA, 29 AGO - Undici artisti in dieci luoghi diversi con opere 'site specific' a 'perAspera', a Bologna dal 5 al 16 settembre dedicato a 'Umano. Troppo umano', l'umanità in relazione alle nuove tecnologie. Prevista l'anteprima di 'The Third Day' dell'artista britannico CiRCA69, con una installazione interattiva basata sulla realtà virtuale, che cresce durante la fruizione: i visitatori insieme all'artista scrivono una storia seguendo un processo di co-costruzione in tempo reale. Anteprima anche per 'Unique and spectacular moment' ideato da BrightBlack (Simon Wilkinson e Myra Appannah), esperienza che porta due partecipanti per volta dal videogame alla vita reale, dando loro un walkie talkie, delle istruzioni e un obiettivo: andare tra le persone e documentare un momento speciale. Previste l'opera di land art 'Intreccio' di Ida Bentinger, 'Balera spontanea', laboratorio della coreografa Anna Bertarelli, 'Totem' con la danzatrice Anna Marocco e il musicista Renato Greco.