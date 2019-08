Al via Festival Adriatico Mediterraneo

ANCONA, 28 AGO - "Sono grato di ricevere questo premio prestigioso per le motivazioni su cui si basa: quelle di trasmettere attraverso la musica e le emozioni il valore dell'incontro con l'altro in un momento storico di divisione e confusione". Così il cantautore e polistrumentista napoletano Enzo Avitabile che oggi ritirerà ad Ancona il Premio Adriatico Mediterraneo per il suo impegno in favore del dialogo tra le culture nella giornata di apertura della 13/a edizione del Festival in programma nel capoluogo fino al 31 agosto. Propone quattro giorni d'iniziative sotto la direzione artistica di Giovanni Seneca nei luoghi più suggestivi della città: dal Passetto, alla Cittadella, ai locali dell'Autorità portuale, fino alla settecentesca Mole Vanvitelliana, alternando dall'alba al tarda notte concerti ad incontri con ospiti internazionali nel segno della contaminazione musicale e culturale. Avitabile sarà il protagonista in serata del primo concerto sul palco della Mole a fianco del musicista originario del Togo Arsene Duevi.