Rachlin non dirigerà a Capodanno a Parma

PARMA, 28 AGO - Julian Rachlin, celebre violinista e direttore di origini lituane, non sarà sul podio della Filarmonica Toscanini l'1 gennaio prossimo per il consueto Concerto di Capodanno all'Auditorium Paganini di Parma, chiedendo al sovrintendente dell'Orchestra emiliana Alberto Triola di rinviare il suo impegno al 2021. Rachlin infatti è stato invitato per quello stesso periodo dal suo maestro e mentore Zubin Metha, le cui condizioni di salute da qualche tempo destano una certa apprensione, al quale non ha potuto dire di no. La Fondazione Toscanini, comprendendo la straordinarietà del caso e condividendone le ragioni affettive ed umane, ha prontamente sostituito Julian Rachlin con il violinista e direttore danese Nikolaj Znaider, volto noto al pubblico italiano oltre che per una serie di dischi di successo, anche per aver diretto nelle passate stagioni al Teatro Comunale di Bologna dove ha inaugurato la stagione lirica 2016 dirigendo 'Il ratto del serraglio' di Mozart.