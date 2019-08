Musica per il cinema, torna Creuza de Mà

CAGLIARI, 28 AGO - Creuza de Mà, musica per cinema, giunge all'edizione numero 13. È una delle pochissime manifestazioni che si occupano del connubio film-colonna sonora. Prima parte a Carloforte dal 10 al 15 settembre, con ospiti Neri Marcorè, Michele Riondino, Angela Fontana, Igor, Marco Danieli e Aldo De Scalzi. Seconda tappa a Cagliari dall'11 al 14 ottobre con un cartellone ancora da svelare. Anche se il direttore Gianfranco Cabiddu ha rivelato un'anticipazione: il film Altura, il primo girato in Sardegna nel dopoguerra. E ci dovrebbe essere spazio per il festeggiamento dei 25 anni di Sonos de memoria, spettacolo dello stesso Cabiddu. Ospiti, incontri con musicisti, registi e attori, ma anche proiezione di film e documentari, masterclass. "A Creuza de Mà la musica del film non è musica di servizio - spiega il regista sardo - cioè quella musica che vive solo in funzione del film, ma è quella musica che se improvvisamente venisse a mancare tutto il cinema crollerebbe di schianto