A teatro, Pasotti, Herlitzka, Ranzi

ROMA, 28 AGO - ''Riccardo III'' di Shakespeare secondo Marco Carniti a Roma e Giorgio Pasotti in ''Da Shakespeare a Pirandello'' al XXVI Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni (RM); Matthias Martelli nel ''Mistero Buffo'' di Dario Fo, che compie 50 anni, e Roberto Herlitzka che rende omaggio al centenario della nascita di Primo Levi con ''Il canto di Ulisse'', tutti al Todi Festival (PG). E ancora Enrico Brignano in tournée tra Pisa, Palermo e Lecce per ''Un'ora sola vi vorrei'' e Galatea Ranzi nei panni della grande Sarah Bernard in ''Lezione da Sarah'' per I solisti del teatro, a Roma: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.